Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал чиновников не расслабляться и быть начеку, поскольку перед страной «вызовов сегодня много». Прошедшие в Белоруссии парламентские выборы были «лишь репетицией», отметил он во время рассмотрения кадровых вопросов в Минске.

«Основное действо нас ждет впереди... Это будет сложный, очень непростой год», — цитирует Лукашенко сайт президента.

Президент напомнил, что Белоруссия — молодое суверенное независимое государство, поэтому «вызовов сегодня много». Лукашенко призвал руководителей серьезно работать с людьми и иметь терпение.

Белорусский лидер подчеркнул, что главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики. При этом если управлять процессами эффективно, то «страна не обвалится».

Лукашенко также поблагодарил всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального собрания.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли в Белоруссии 17 ноября. Были избраны 110 депутатов в 110 округах, оппозиция в новый созыв парламента не прошла.