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13:29   26 Декабря 2019
Весь мир

Ученые смогли создать яйцеклетки из ткани мыши и вырастить из них здоровое потомство

Ученые смогли создать яйцеклетки из ткани мыши и вырастить из них здоровое потомство

Если это исследование выдержит проверку на безопасность, в последствии оно может помочь решать проблему бесплодия.

Молекулярные биологи из Китая смогли превратить ткан из яичников взрослых мышей в полноценные «заготовки» яйцеклеток и вырастили при их помощи здоровое потомство. Исследование оформлено в научную статью и опубликовано в научном журнале Cell Reports, пишет ТАСС.

«Мы впервые превратили гранулёзные клетки в заготовки яйцеклеток, что очень важно для развития репродуктивной биологии. Важно понимать, что перенос результатов этих опытов в медицинскую практику состоится еще не скоро, и он, скорее, поможет сохранить фертильность и работу эндокринной системы, нежели станет одним из главных способов борьбы с бесплодием», — объяснил профессор Нанкайского университета в Китае Лин Лю.

Когда были открыты стволовые клетки, ученые получили надежду на то, что при помощи измененных взрослых тканей можно создавать половые клетки, которые в последствии можно имплантировать в тело человека. Это помогло бы решить проблемы с мужским и женским бесплодием, которое сегодня настигает практически каждого десятого жителя в передовых странах мира.

 

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Автор: Галина Кандинская
#исследования #технологии #медицина #бесплодие

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