В Кремле заявили, что уходящий год был полон напряженной работы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 2019 год был для Кремля годом напряженной работы.

«Каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, а также радостными событиями, дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год. Для Кремля это был год рабочий, очередной год напряженной работы, которая главным образом преследует одну цель — повышение благосостояния граждан России», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, в экономике, безусловно, присутствуют определенные трудности, но общая и макроэкономическая стабильность обеспечена и гарантирована. Песков обратил внимание, что вокруг России сложилось «достаточно недружественное международное окружение». Но это рабочие моменты, и несмотря ни на что работа продолжается.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти 60% россиян считают 2019 год тяжелым и неблагоприятным для страны. Песков отметил, что в этих показателях присутствует эмоциональная составляющая.

«Хотя, безусловно, не без трудностей, и нам хорошо известно об этих трудностях. И вчера президент России Владимир Путин говорил на совете по нацпроектам, что граждане не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю проделанную работу», — подчеркнул пресс-секретарь.

Главная задача национальных проектов – повышение уровня жизни россиян, заявил Песков. Исходя из этого, по его словам, жители России до 2024 года должны ощутить изменения к лучшему.