Вашингтон готовит новые антироссийские вбросы в преддверии президентских выборов в США

США подогревают интерес американской аудитории к антироссийским настроениям, считает глава Комиссии Совета Федерации по борьбе с вмешательством во внутренние дела России Андрей Климов. По его словам, планы американского Госдепа на 2020 год вскрыла новость издания The Washington Post о том, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против России.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США якобы готовятся дать отпор России, если страна будет вмешиваться в предстоящие президентские выборы. По данным издания, США готовят некую операцию против российской политической и экономической элиты. При этом она не затронет президента России Владимира Путина, так как это будет слишком провокационно.

Как отметил Андрей Климов, в России и без этого всем хорошо известно, что США вмешиваются во внутренние дела РФ и делают это непосредственно сейчас, не собираясь отказываться от своих действий.

«У США есть отдельный федеральный закон, предполагающий ведение против России различных мероприятий, которые по существу являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны. Закон даже говорит, что за развитие демократии в России отвечает госсекретарь США», — передает слова Андрея Климова ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт говорит, что сейчас в США готовы подогревать антироссийские настроения на теме якобы вмешательства в выборы. По мнению Климова, эта тема стала одной из любимых в издании Washington Post, где ориентируются на американских демократов. По факту же Россия видит, как готовятся новые антироссийские вбросы в преддверии американских выборов.

«В последнее время мы видели попытки реализовать в РФ «сценарий Майдана» и даже «сценарий Гонконга», то есть массовые протесты под надуманными предлогами и с помощью информационных вбросов. Российским структурам удалось купировать эти внешние угрозы и не допустить непоправимых событий», — говорит Андрей Климов.

Член Совфеда отмечает, что сейчас РФ ведет активную борьбу с вмешательством США в дела страны, и эти меры работают. Сенатор заявляет, что Вашингтон крайне недоволен этой работой со стороны России, а некоторые ведомства считают российские меры опасными, так как РФ мешает им проводить вмешательство привычными методами.