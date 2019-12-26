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13:11   26 Декабря 2019
Россия

Пугачева возмутилась «арбузами» Бузовой и сорвала ее выступление на «Голубом огоньке»

Пугачева возмутилась «арбузами» Бузовой и сорвала ее выступление на «Голубом огоньке»

Российская поп-дива, примадонна Алла Пугачева пришла в возмущение от вокальных данных Ольги Бузовой, которая еще и поет про «арбузы», которыми нужно трясти, что, по мнению, звезды российской эстрады несовместимо с семейным праздником, с Новым годом.

Алла Пугачева настоятельно попросила продюсера Игоря Крутого удалить Ольгу Бузову из «Голубого огонька» и не допустить ее участия. Примадонна крайне недовольна вокальными данными певицы и содержанием ее песен, в частности «арбузами», которыми, по словам Ольги, нужно трясти. По мнению Пугачевы, это совершенно не вписывается в концепцию семейного новогоднего торжества, пишет «Газета.ru».

Российские артисты не раз обращали внимание вокал Бузовой, который, по их мнению, без «фанеры» совсем не хорош. Однако решения по поводу участия артистки в шоу «Голубой огонек» продюсер Игорь Крутой пока не принял. Напомним, что в прошлом году выступление Ольги Бузовой из новогоднего эфира «Голубого огонька» было вырезано.

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Автор: Галина Кандинская
#шоу-бизнес #пугачева #бузова

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