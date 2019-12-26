Минтруд заявил, что уровень безработицы в 2020 году останется на низком уровне

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в следующем году уровень безработицы останется на низком уровне и не превысит 4,5-4,7%.

«Ситуация лучше, чем обычно, потому что все-таки сейчас то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное. Поэтому сейчас уровень безработицы 4,5–4,7%. Мы рассчитываем, что в следующем году он так и сохранится», — отметил Топилин.

Министр труда сообщил, что никаких кардинальных изменений в ситуации с безработицей в стране возникнуть не должно. Главная задача министерства – правильное взаимодействие с рекламодателями, считает Топилин. Это позволит ускорить процесс внедрения определенных профессиональных стандартов и свежих требований к профессиям.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что уровень безработицы за январь-сентябрь этого года опустился до 4,6%, таким образом достигнув минимального показателя за всю современную историю России. В Министерстве труда заявили, что количество безработных по итогам уходящего года составляет почти три с половиной миллиона человек. Снизить уровень безработицы до стабильного показателя в 4,5% планируют к 2022 году.