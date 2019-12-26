Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не поспособствует ее разрешению — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вмешательство третьих стран в урегулирование ситуации в Ливии. По словам представителя Кремля, сейчас на территории Ливии действуют наемники из разных стран.

Как отметил Дмитрий Песков, присутствие наемников на территории Ливии говорит о том, что это последствия разрушительных действий ряда других государств.

Сейчас на территории Ливии действуют государства, причастные к кризису в стране, разразившемуся после убийства президента Муаммара Каддафи в 2011 году.

Ранее стало известно, что Турция направляет боевиков в Ливию, перебрасывая их с территории сирийского Идлиба. Также Анкара поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, незаконно поставляя им оружие, боеприпасы и наемников. 25 декабря сообщалось, что Генштаб ВС Турции отправил в Ливию порядка двухсот боевиков, их общее количество насчитывает уже около семи тысяч.

Большую часть страны контролирует легитимное правительство в Тобруке, которое выбрал народ. Однако в Триполи заседают террористы из так называемого Правительства национально согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Члены ПНС похищают людей, в частности граждан Египта и России, и незаконно удерживают их в своих тюрьмах. С весны 2019 года в ливийской тюрьме «Митига» находятся двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которым до сих пор не предъявлены обвинения, а адвокатов к ним не пускают.

Освободить Триполи от террористов нацелена Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.