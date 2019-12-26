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12:46   26 Декабря 2019
Весь мир

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою первую свадьбу

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою первую свадьбу

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года побывал на свадьбе экс-главы австрийского МИД Карин Кнайсль. Она рассказала в интервью австрийскому телеканалу Puls 4 о том, как решилась пригласить на торжество российского лидера.

Мысль о том, чтобы пригласить на свадьбу Путина появилась у Кнайсль на выставке в Музее истории искусств 5 июня. Мероприятие открывали вместе Владимир Путин и президент Австрии Александр Ван дер Белен. По словам Кнайсль, она взяла на выставку стопку приглашений, чтобы раздать их коллегам по правительству, затем одно из них осталось.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые. Тогда мы подошли к Путину, вручили ему карточку, я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа. Он согласился», — вспомнила она.

По словам экс-главы австрийского МИД, согласие Путина ее очень удивило. Так, в августе 2018 года президент России вместе с делегацией по пути в Германию, где должны были состояться его переговоры с канцлером Ангелой Меркель, посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. На торжестве российский лидер станцевал с невестой, которая в последствии отметила, что он прекрасный танцор.

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Автор: Галина Кандинская

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