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12:31   26 Декабря 2019
Весь мир

Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование на границе с Сирией

Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование на границе с Сирией

ВС Турции совместно с российской военной полицией провели очередное патрулирование на границе с Сирией между Кобани и Телль Абьядом.

Патрулирование проводится согласно российско-турецкому меморандуму о взаимопонимании, ознаменовавшему завершение антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских радикалов в Сирии. Задача патрулирования — не позволить бандформированиям курдов вернуться в буферную зону на границе Сирии с Турцией.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сирия #турция #граница #патрулирование #военная полиция

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