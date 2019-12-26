Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование на границе с Сирией

ВС Турции совместно с российской военной полицией провели очередное патрулирование на границе с Сирией между Кобани и Телль Абьядом.

Патрулирование проводится согласно российско-турецкому меморандуму о взаимопонимании, ознаменовавшему завершение антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских радикалов в Сирии. Задача патрулирования — не позволить бандформированиям курдов вернуться в буферную зону на границе Сирии с Турцией.