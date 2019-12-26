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12:44   26 Декабря 2019
Россия

Орешкин заявил, что санкции США считают проблемой во всем мире

Орешкин заявил, что санкции США считают проблемой во всем мире

Экстратерриториальные санкции США стали проблемой для всего мира. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ в интервью RT в четверг, 26 декабря. 

Министр подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, зампред правительства Дмитрий Козак и министр энергитики Александр Новак уже прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2». 

Он отметил, что хотел бы привлечь внимание к проблеме санкций со стороны Вашингтона, которые стали серьезной проблемой для всего мира. Так считают не только в России, но и в Европе, добавил Орешкин. 

«Например, недавно в рамках российско-французской межправительственной комиссии мы обсудили этот вопрос с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром», — сказал он.

Ле Мэр публично назвал действия Штатов неприемлемыми, когда они обсуждали санкции, заявил министр. Орешкин также сообщил, что причиной низких темпов глобального экономического роста в мире стали односторонние действия США, которые негативно сказались на торговле. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #весь мир #северный поток-2 #орешкин

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