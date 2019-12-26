Орешкин заявил, что санкции США считают проблемой во всем мире

Экстратерриториальные санкции США стали проблемой для всего мира. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ в интервью RT в четверг, 26 декабря.

Министр подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, зампред правительства Дмитрий Козак и министр энергитики Александр Новак уже прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2».

Он отметил, что хотел бы привлечь внимание к проблеме санкций со стороны Вашингтона, которые стали серьезной проблемой для всего мира. Так считают не только в России, но и в Европе, добавил Орешкин.

«Например, недавно в рамках российско-французской межправительственной комиссии мы обсудили этот вопрос с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром», — сказал он.

Ле Мэр публично назвал действия Штатов неприемлемыми, когда они обсуждали санкции, заявил министр. Орешкин также сообщил, что причиной низких темпов глобального экономического роста в мире стали односторонние действия США, которые негативно сказались на торговле.