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12:53   26 Декабря 2019
Политика

Навальный хочет сделать из Шаведдинова эпилептика, чтобы «отмазать» от армии

Навальный хочет сделать из Шаведдинова эпилептика, чтобы «отмазать» от армии

Бывший волонтер Алексея Навального Александр Туровский рассказал, как в ФБК (признан иноагентом) планируют «вытащить» призванного на срочную службу в армию уклониста Руслана Шаведдинова. Об этом он написал в Facebook в четверг, 26 декабря.

По его словам, уклонисту хотят сделать липовую справку о том, что он якобы болен эпилепсией. Такая идея устроила всех, в том числе Навального, отметил Туровский.

Он подчеркнул, что сотрудники ФБК таким образом подставят под уголовное дело какого-нибудь молодого наивного врача.

«А сами белые воротнички из Фонда в этой истории в случае провала выйдут чистыми из воды», — отметил он.

Экс-соратник Навального не исключил, что ФБК впоследствии будет использовать это как очередное якобы «давление».

Напомним, ранее член «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов отбыл на Новую Землю для прохождения срочной службы в российской армии. Такое решение он принял не добровольно — соответствующее постановление вынес суд. Оно является совершенно законным, поскольку Шаведдинов долгое время уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения службы.

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Автор: Арсений Аскольский
#навальный #фбк #Шаведдинов

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