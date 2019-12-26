Бывший волонтер Алексея Навального Александр Туровский рассказал, как в ФБК (признан иноагентом) планируют «вытащить» призванного на срочную службу в армию уклониста Руслана Шаведдинова. Об этом он написал в Facebook в четверг, 26 декабря.

По его словам, уклонисту хотят сделать липовую справку о том, что он якобы болен эпилепсией. Такая идея устроила всех, в том числе Навального, отметил Туровский.

Он подчеркнул, что сотрудники ФБК таким образом подставят под уголовное дело какого-нибудь молодого наивного врача.

«А сами белые воротнички из Фонда в этой истории в случае провала выйдут чистыми из воды», — отметил он.

Экс-соратник Навального не исключил, что ФБК впоследствии будет использовать это как очередное якобы «давление».

Напомним, ранее член «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов отбыл на Новую Землю для прохождения срочной службы в российской армии. Такое решение он принял не добровольно — соответствующее постановление вынес суд. Оно является совершенно законным, поскольку Шаведдинов долгое время уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения службы.