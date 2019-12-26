США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена, заявили в Китае

Соединенные Штаты Америки в последние года бесцеремонно нарушали суверенитет других государств и развязывали войны по всему миру.

Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны Китая, старший полковник У Цянь.

При этом он напомнил, что американское правительство так и не предоставило мировому сообществу каких-либо объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ (Агенства нацбезопасности) Эдварда Сноудена и разглашенной им секретной информации о том, что Вашингтон развернул массовую слежку, прослушивая в том числе и телефонные переговоры глав других государств.

«Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя здесь. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг объясниться по делу Сноудена, а также о развернутых ими в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. И в то же время они продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны», — подчеркнул У Цянь.

Он напомнил, что оборонный бюджет США превышает 40% от общемировых военных затрат и составляет на 2020 год 738 миллиардов долларов. На этом фоне, по словам оборонного ведомства КНР, заявления официальных лиц США о якобы имеющейся военной угрозе со стороны Китая абсолютно беспочвенны.

«В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран, пороховой дым доносится с пройденных ими мест, огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами, — напомнил Цянь.

В заключение представитель Минобороны напомнил о существующем в Китае фразеологизме, гласящем, что громче всех «держи вора» кричит сам вор. По его словам, вся критика американских чиновников в адрес Китая является безосновательной и описывает в первую политику самих США.