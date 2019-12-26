Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

 Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

 Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя

Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя
Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

 ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии
Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

 Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

 Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя

Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя
Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

 ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии
13:16   26 Декабря 2019
Весь мир

США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена, заявили в Китае

США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена, заявили в Китае

Соединенные Штаты Америки в последние года бесцеремонно нарушали суверенитет других государств и развязывали войны по всему миру.

Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны Китая, старший полковник У Цянь.

При этом он напомнил, что американское правительство так и не предоставило мировому сообществу каких-либо объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ (Агенства нацбезопасности) Эдварда Сноудена и разглашенной им секретной информации о том, что Вашингтон развернул массовую слежку, прослушивая в том числе и телефонные переговоры глав других государств.

«Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя здесь. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг объясниться по делу Сноудена, а также о развернутых ими в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. И в то же время они продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны», — подчеркнул У Цянь.

США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена, заявили в Китае

Он напомнил, что оборонный бюджет США превышает 40% от общемировых военных затрат и составляет на 2020 год 738 миллиардов долларов. На этом фоне, по словам оборонного ведомства КНР, заявления официальных лиц США о якобы имеющейся военной угрозе со стороны Китая абсолютно беспочвенны.

«В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран, пороховой дым доносится с пройденных ими мест, огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами, — напомнил Цянь.

В заключение представитель Минобороны напомнил о существующем в Китае фразеологизме, гласящем, что громче всех «держи вора» кричит сам вор. По его словам, вся критика американских чиновников в адрес Китая является безосновательной и описывает в первую политику самих США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #минобороны #политика #китай #весь мир #сноуден #оборонный бюджет сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...