Красноярский депутат предложил наградить участников «самой грустной вечеринки»

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить героев ролика «самая грустная вечеринка» слоника, собачку и свинку. Он считает, что танцевавшие в одиночестве на сцене аниматоры достойны награды за «любовь к профессии».

Ранее в соцсетях появилось видео, где артисты в костюмах животных каждый день выходят на сцену парка Универсиады и танцуют под музыку. На кадрах видно, что их выступление никто не смотрит. Пользователи окрестили ролик «самой грустной вечеринкой».

Крастелев опубликовал в Facebook текст запроса на имя и.о. директора «Центра реализации социальных объектов» Максима Бархатова, в котором просит проинформировать, сколько деннг потратили на организацию фан-мероприятия.