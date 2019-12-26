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13:04   26 Декабря 2019
Россия

Красноярский депутат предложил наградить участников «самой грустной вечеринки»

Красноярский депутат предложил наградить участников «самой грустной вечеринки»

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить героев ролика «самая грустная вечеринка» слоника, собачку и свинку. Он считает, что танцевавшие в одиночестве на сцене аниматоры достойны награды за «любовь к профессии».

Ранее в соцсетях появилось видео, где артисты в костюмах животных каждый день выходят на сцену парка Универсиады и танцуют под музыку. На кадрах видно, что их выступление никто не смотрит. Пользователи окрестили ролик «самой грустной вечеринкой».

Крастелев опубликовал в Facebook текст запроса на имя и.о. директора «Центра реализации социальных объектов» Максима Бархатова, в котором просит проинформировать, сколько деннг потратили на организацию фан-мероприятия.

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Автор: Арсений Аскольский
#вечеринка #красноярск

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