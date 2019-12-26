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12:21   26 Декабря 2019
Весь мир

Террористы из Туниса могут выступить за ПНС Ливии, если им заплатят — эксперт

Террористы из Туниса могут выступить за ПНС Ливии, если им заплатят — эксперт

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что через тунисский аэропорт Турция перебрасывает боевиков в Ливию. Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Тунис в скором времени может присоединиться к турецкой компании по поддержке террористов так называемого «Правительства национального согласия» Ливии.

Турецкие спецслужбы продолжают переброску боевиков запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»* (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра»* из Сирии в Ливию, заявил генерал ЛНА. Для этого они используют тунисский аэропорт Джерба, откуда террористы через горный массив Эль-Джебель-эль-Гарби добираются в захваченные ПНС Ливии города.

Переброска боевиков через аэропорт Туниса может осуществляться без ведома официальных властей Туниса, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его мнению, «серые схемы» транзита террористов в Ливию позволяют не только поддерживать террористические организации, но и вести рекрутинг и обучение боевиков в обход официальных властей.

«Скорее всего, турецкие спецслужбы осуществляли переброску террористов из Сирии в Ливию через Тунис при поддержке тунисских боевиков. В этой стране их, к сожалению, немало и они там чувствуют себя комфортно. Госорганы Туниса на сегодняшний день не способны контролировать их действия», — считает эксперт.

Террористы из Туниса могут выступить за ПНС Ливии, если им заплатят — эксперт

Боевики террористических организаций – это наемники, которые будут воевать на той стороне, которая им платит. Кошкин отметил, что в связи с этим нельзя исключать возможность того, что тунисские террористы начнут воевать на стороне ПНС Ливии и Турции.

В свою очередь ЛНА сможет рассчитывать на помощь Египта и Греции. Недавно они объявили о том, что намерены защищать Ливию от турецкого вторжения.

После свержения международной коалицией во главе с США ливийского лидера Муаммара Каддафи страна оказалась расколотой. Большая часть Ливии находится под контролем легитимно избранного Временного правительства (заседает в Тобруке). Запад контролируют бандформирования, объединенные в ПНС. Его лидеры — выходцы из запрещенных в РФ террористических организаций «Братья-мусульмане», ИГ, «Аль-Каида». Против террористов нацелена операция Ливийской национальной армии (ЛНА).

*«Исламское государство» (ИГ), «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные в РФ

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Автор: Роман Самойлов
#сирия #турция #аэропорт #ливия #террористы #тунис #переброска

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