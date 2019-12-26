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12:40   26 Декабря 2019
Россия

Полиция задержала преступников, напавших на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Полиция задержала преступников, напавших на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Полиция задержала преступников, напавших на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Как уточнил Грибакин, инцидент произошел утром в минувшую субботу, 21 декабря. Кудрявцев, будучи на законном выходном, вышел из дома, на улице на него напали двое мужчин. В результате сотрудник пресс-службы получил ушиб мягких тканей лица, угрозы для жизни и здоровья не было и нет, уточнили в ведомстве.

Кудрявцеву удалось запомнить приметы нападавших, благодаря чему их вскоре задержали, передает «Интерфакс». В Росгвардии не стали связывать происшествие со служебными обязанностями Кудрявцева.

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Автор: Ольга Воскресенская
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