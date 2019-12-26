Лавров считает, что РФ и США стоит продлить ДСНВ ради мирового спокойствия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США уже сейчас могли бы договориться по поводу продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений ради спокойствия мирового сообщества. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас совместно продлить ДСНВ, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в области стратегической стабильности.

«Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», — цитирует агентство слова министра иностранных дел России.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что РФ официально предложила Штатам возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Он добавил, что с американской стороны ответ пока не поступил.