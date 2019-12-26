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12:16   26 Декабря 2019
Россия

СМИ сообщают о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

СМИ сообщают о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

Самодельное взрывное устройство взорвалось в четверг утром в машине Николая Фролова – главы администрации Рамонского района Воронежской области. Чиновник выжил, но получил травмы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах области.

«Совершено покушение. Глава района жив, но получил травмы», - говорится в сообщении.

При этом источник в администрации региона сообщил, что Фролов как раз садился в свою машину, когда прогремел взрыв. Сейчас он находится сейчас в реанимации и его готовят к операции.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства покушения.

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Автор: Александр Люблинский
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