СМИ сообщают о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

Самодельное взрывное устройство взорвалось в четверг утром в машине Николая Фролова – главы администрации Рамонского района Воронежской области. Чиновник выжил, но получил травмы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах области.

«Совершено покушение. Глава района жив, но получил травмы», - говорится в сообщении.

При этом источник в администрации региона сообщил, что Фролов как раз садился в свою машину, когда прогремел взрыв. Сейчас он находится сейчас в реанимации и его готовят к операции.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства покушения.