Министр финансов США рассказал, куда пропали 1,5 триллиона долларовых банкнот

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин объяснил исчезновение 1,5 триллиона долларовых купюр, которых, по словам журналистов, не могут досчитаться мировые центробанки. Об этом министр рассказал в эфире телеканала Fox News.

В эфире передачи ведущий задал Мнучину вопрос о том, куда пропали 1,5 триллиона долларов наличными. Однако откуда взялись такие данные, журналисты не уточнили, пишет «Известия».

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — пояснил Мнучин.

По словам государственного деятеля, люди по всему миру «хотят иметь на руках доллары», потому что американская валюта имеет резервный статус. Он также отметил, что причина в том, что в Соединенных Штатах хранить деньги безопасно, как и инвестировать и облагать средства активами.

Министр добавил, что спрос на валюту США только растет, сказав, что «в мире много Бенджаминов». Так Мнучин намекнул, на количество американских долларовых купюр, на каждой из них изображено лицо Бенджамина Франклина.