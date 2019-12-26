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12:11   26 Декабря 2019
Весь мир

Американский нейробиолог выяснил пользу прерывистого голодания

Американский нейробиолог выяснил пользу прерывистого голодания

Прерывистое голодание — один из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь. К такому выводу пришел нейробиолог Марк Маттсон из американского Университета Джона Хопкинса.

Исследователь провел систематический обзор научных публикаций, которые посвящены влиянию временного голодания на организм людей и животных. Эксперименты показали, что такое ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи. Клетки переходят на медленное сжигание жира.

В результате интервального голодания улучшается регуляция сахара в крови, повышается стрессоустойчивость и подавляется воспаление. Кроме того, такая диета снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. Еще одно исследование показало благотворное влияние голодания на умственные способности.

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Автор: Арсений Аскольский
#исследование #диета #голодание

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