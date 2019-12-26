Американский нейробиолог выяснил пользу прерывистого голодания

Прерывистое голодание — один из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь. К такому выводу пришел нейробиолог Марк Маттсон из американского Университета Джона Хопкинса.

Исследователь провел систематический обзор научных публикаций, которые посвящены влиянию временного голодания на организм людей и животных. Эксперименты показали, что такое ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи. Клетки переходят на медленное сжигание жира.

В результате интервального голодания улучшается регуляция сахара в крови, повышается стрессоустойчивость и подавляется воспаление. Кроме того, такая диета снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. Еще одно исследование показало благотворное влияние голодания на умственные способности.