Путин внес в Госдуму проект, который ограничит уголовное наказание для бизнесменов за ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить возможность применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает наказание за организацию преступного сообщества.

Ранее заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов сообщил, что ВС согласовал с администрацией президента изменения в 210 статью Уголовного кодекса, чтобы сократить число бизнесменов, которых по ней привлекают. По словам Давыдова, эта статья применяется к предпринимателям органами предварительного расследования, а это позволяет обойти запрет на их арест и дольше держать под стражей, добиваясь более жесткого наказания.

«Проектом федерального закона предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Российский лидер во время прямой линии отмечал, что данная статья о преступном сообществе может быть применена к любому совету директоров, в котором хотя бы один из членов совершил какое-либо нарушение закона.