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11:37   26 Декабря 2019
Россия

Господдержку по ипотеке получили более 20 тысяч многодетных российских семей

Господдержку по ипотеке получили более 20 тысяч многодетных российских семей

Более 20 тысяч многодетных российских семей получили государственную поддержку на выплату до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Об этом сообщает банк ДОМ.РФ, который является оператором проекта.

Государственная программа по поддержке многодетных российских семей действует с 25 сентября 2019 года. Выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки смогут получать семьи, в которых с начала 2019 и до 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети.

«ДОМ.РФ на 25 декабря одобрил более 23 тысяч заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тысяч рублей. По 90% заявок средства уже перечислены в банки — поддержку получили 20,8 тысяч семей», — говорится в сообщении банка.

Для того, чтобы получить государственную помощь, необходимо обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению по погашении части ипотеки, помимо документов, удостоверяющих личность и гражданство заявителя и его детей, необходимо также приложить документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья. После проверки всех данных банк ДОМ.РФ перечисляет заявителю денежную сумму.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #ипотека #поддержка #многодетные семьи #господдержка

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