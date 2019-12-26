Иски за разграбление нефти Сирии подорвут влияние США на мировой арене — эксперт

Чиновникам США скоро придется оправдываться за воровство нефти в Сирии, в этом уверен военный эксперт, участник экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее стало известно, что власти Сирии изучают варианты того, какие существуют законные меры для подачи исков в отношении США за воровство нефти на территории государства. Как отмечает Перенджиев, со стороны Дамаска этот ход является крайне продуманным и хитрым, его даже можно назвать беспроигрышным. Эксперт говорит, что Сирия далеко не случайно объявила на международном уровне о том, что будет привлекать США к ответственности.

«В ближайшие дни чиновники Белого дома должны будут официально ответить на обвинения, что уже ставит их в положение стороны, которая осознает свою вину и ищет ей оправдания», — передает слова Александра Перенджиева ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт говорит, что еще ни одна страна не призывала власти США к ответу за совершенные преступления на международном уровне. По словам Перенджиева, Дамаск наверняка будет подавать иск не только в Международный суд ООН, но и в Международный уголовный суд в Гааге, что связано с военной направленностью преступлений Соединенных Штатов.

«Сама мысль, что представители США должны ответить за свои действия перед международным сообществом для элит Вашингтона неприемлема. Но Дамаск показывает: Америка не должна чем-то отличаться от остальных стран мира», — уточняет Александр Перенджиев.

Военный аналитик говорит, что Россия и Турция пообещали поддержать Сирию в обвинениях в адрес США, поэтому перспектива международного суда над Вашингтоном является любопытной. Для Соединенных Штатов находиться в такой ситуации будет непросто, так как им придется признать незаконное вторжение на территорию САР и объяснять свои военные преступления.

«США по обыкновению могут надавить на суд, заставив его занять ангажированную позицию. В итоге международная инстанция оправдает незаконную оккупацию и грабежи американцев, что не просто подорвет доверие к столь необъективной судебной системе, но и вызовет возмущение всего мирового сообщества», — говорит Перенджиев об еще одном варианте развития событий.

Аналитик напомнил, что США вместе со своими союзниками с 2014 года ведут в Сирии военную операцию без разрешения на эти действия властей Дамаска. Перенджиев говорит, что США придется не только ответить за свои преступления в САР, но и возместить стране ущерб.