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11:57   26 Декабря 2019
Россия

Россиян предупредили о риске заражения гриппом через бумажные купюры

Россиян предупредили о риске заражения гриппом через бумажные купюры

Эксперты Роспотребнадзора заявили о риске заражения вирусом группа через бумажные купюры. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на сайт ведомства.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — цитирует телеканал слова представителя ведомства. 

Согласно данным Роспотребнадзора, в ряде стран для снижения риска заболевания деньги печатают на бумаге, обладающей антисептическими свойствами. 

Ранее руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева объяснила, чем опасна европейская зима, характеризуемая теплой погодой.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #инфекция #роспотребнадзор #купюры #общество

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