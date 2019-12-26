Россиян предупредили о риске заражения гриппом через бумажные купюры

Эксперты Роспотребнадзора заявили о риске заражения вирусом группа через бумажные купюры. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на сайт ведомства.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — цитирует телеканал слова представителя ведомства.

Согласно данным Роспотребнадзора, в ряде стран для снижения риска заболевания деньги печатают на бумаге, обладающей антисептическими свойствами.

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