Екатерина Мцитуридзе уходит с поста главы «Роскино»

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе. Компания представляла отечественные фильмы на международных фестивалях с 2011 года.

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень», — заявил Мединский.

По словам главы Минкульта, «это консолидированное решение всех лидеров киноиндустрии». Мцитуридзе очень активный человек, отметил Мединский. По его словам, она немало сделала для отечественного кинематографа.

При этом кандидата на пост нового главы «Роскино» Мединский не назвал.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на место Мцитуридзе назначат Евгению Маркову, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент».