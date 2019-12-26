В ЛДПР рассказали о традициях внутрипартийного Нового года без алкоголя и фастфуда

Новый год в ЛДПР начинается еще в середине декабря. В регионах либерал-демократы готовят подарки и составляют списки россиян для поздравлений. Вручают подарки народные избранники — депутаты Госдумы фракции ЛДПР.

«В основном это дети из малоимущих, многодетных семей, дети-сироты, не забываем мы и наше старшее поколение: бабушек и дедушек из социальных домов», — поделился с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы Игорь Торощин.

В партии это прозвали «региональной декабрьской неделей». Однако, в Центральном аппарате не забывают про детей: для тысячи московских школьников ЛДПР устраивает елки, рассказывает Торощин.

Но это далеко не главная традиция партии. По словам депутата, либерал-демократы решили отказаться от алкоголя на внутрипартийном корпоративе. Да и от вредной пищи, включая заморский фастфуд тоже. Предложил пить апельсиновый сок вместо кока-колы не так давно сам Владимир Вольфович.

Помимо этого перед Новым годом депутаты от ЛДПР ведут прием граждан. Каждый может отправить поздравления в адрес либерал-демократа или же, наоборот, посетовать о проблемах, накопившихся за год. Разберутся ли с ними ещё в старом году — вопрос.