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11:55   26 Декабря 2019
Россия

Путин и Медведев поздравили Боярского с 70-летием

Путин и Медведев поздравили Боярского с 70-летием

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев направили поздравления народному артисту, актеру театра и кино Михаилу Боярскому, который отмечает 70-летний юбилей.

«Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений — и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Также Путин пожелал боярскому и его творческой семье здоровья, вдохновения и успехов.

Путин и Медведев поздравили Боярского с 70-летие

Премьер-министр, со своей стороны, отметил убедительность и искренность ролей, сыгранных Боярским. Его поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вы умеете работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться. А главное — в каждой роли быть убедительным и искренним. Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д'Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис — за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского», — написал Дмитрий Медведев.

При этом премьер отметил, что юбиляр встретит свой день рождения на сцене и подарит радость своим многочисленным поклонникам.

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Автор: Александр Люблинский
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