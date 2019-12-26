Власти Петропавловска-Камчатского восстанавливают ледовый городок после сильного ветра, который пришел в регион накануне вместе с осадками.

К берегам Камчатки пришел циклон, который принес сильный снег и шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду. Для школьников Петропавловска-Камчатского отменили уроки, по местным маршрутам приостановили авиационное сообщение. Кроме того, МЧС объявили лавинную опасность в горах региона.

Как сообщили городские власти, из-за сильного ветра оказался поврежден главный ледовый городок. В частности, частично разрушился домик для обогрева, а также сломаны некоторые украшения и световые конструкции. Сейчас специалисты экстренно восстанавливают поломки, чтобы к Новому году городок вновь радовал местных жителей.

По прогнозам синоптиков, снегопад в регионе продлится четыре дня, сильные осадки ждут жителей Камчатки в субботу, 28 декабря.