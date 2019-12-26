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В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

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11:02   26 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

На сайте украинского телеканала «ZIK» сообщается, что в заброшенном городе Припять впервые после аварии на ЧАЭС 1986 года появилась настоящая новогодняя елка.

«Новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры «Энергетик». На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем так называемая зона отчуждения может превратиться в одну из точек роста страны. Зеленский сообщил, что необходимо освободить зеленый коридор для туристов и избавиться от «глупостей» и ограничений, в число которых входит запрет на съемку внутри заброшенной области.

Авария на Чернобыльской АЭС является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года произошел мощный взрыв в четвертом энергоблоке станции. В результате ЧП произошел выброс радиоактивных веществ в окружающую зону, в том числе пострадали города Припять и Чернобыль. Жители двух городов и 74 сел были эвакуированы. По сей день область зоны отчуждения остается заброшена.

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Автор: Роман Самойлов
#украина #чернобыль #припять #новый год #елка #зона отчуждения

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