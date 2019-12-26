Масштабные поставки Су-57 для армии начнутся в 2020 году

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году. По его словам, в 2020 году предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли.

Кроме поставок для армии Су-57, Россия приступит к изготовлению первых серийных самолетов МС-21 для авиакомпаний.

«Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», — цитирует Чемезова РБК.

Напомним, Су-57 рухнул под Хабаровском во время испытательного полета 24 декабря. Пилот катапультироваться и остался жив. Как пишут СМИ, это был первый самолет, который должны были передать Минобороны до конца 2019 года.

Су-57 — российский перспективный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году.