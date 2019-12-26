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11:08   26 Декабря 2019
Россия

Почти половина месячной нормы снега выпала за сутки в Барнауле

Почти половина месячной нормы снега выпала за сутки в Барнауле

Половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за последние сутки. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы администрации региона Вячеслава Франка. 

По его словам, количество осадков в декабре на территории города составило 160% от среднемесячной нормы. Франк подчеркнул, что ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но решаемой.

«Мобилизованы все ресурсы. Все службы города сегодня должны обеспечить слаженную работу по ликвидации последствий стихии», — сказал Франк. 

Коммунальщики используют все имеющуюся технику, чтобы бороться с непогодой, рассказал глава «Автодорстроя» Андрей Курышин. Он также отметил, что снег продолжает идти, и через два-три часа после работы техники приходится проходить магистрали вновь.

Более шести тысяч кубометров снега были вывезены ночью с улиц города, подчеркнул Курышин. Для этого специалисты использовали более 150 единиц снегоуборочных техник. 

Согласно прогнозу метеорологов, снегопад закончится не ранее, чем в пятницу утром.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #барнаул #осадки #снег

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