Многодетный отец и хозяин арсенала из Гатчины признал вину только в хранении оружия

Многодетный отец Андрей Бовт, проживающий со своей семьей в Ленинградской области, задержан по подозрению в хранении оружия и изнасиловании своей дочери. После того, как следователи выдвинули свои обвинения, Бовт частично признал свою вину.

«Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признается в части хранения оружия, в части изнасилования — нет», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

Одна из жительниц деревни Химози в Ленинградской области заявила, что местный житель, проживающий в соседнем доме, насилует своего ребенка. Сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета 16 декабря прибыли с обыском в указанный дом и обнаружили в нем склад с оружием и боеприпасами, а также бронежилет и множество икон.

По факту сексуального насилия над несовершеннолетней 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело. Всего в семье воспитывалось восемь детей. Они не посещали школу и почти никуда не выходили с территории участка. Дети занимались самообразованием или получали уроки от мамы.