Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван

Лодка с нелегальными мигрантами из Афганистана, Бангладеш и Пакистана затонула в четверг на озере Ван в одноименной турецкой провинции, расположенной у границы с Ираном.

Как сообщает местное издание Anadolu Ajansı, в лодке находились несколько десятков нелегальных мигрантов. После того, как лодка опрокинулась и утонула сотрудники местных экстренных служб и полицейские организовали спасательную операцию в ходе которой спасли 64 человек и семь тел погибших.