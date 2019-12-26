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 Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван

Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван
11:03   26 Декабря 2019
Весь мир

Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван

Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван

Лодка с нелегальными мигрантами из Афганистана, Бангладеш и Пакистана затонула в четверг на озере Ван в одноименной турецкой провинции, расположенной у границы с Ираном.

Как сообщает местное издание Anadolu Ajansı, в лодке находились несколько десятков нелегальных мигрантов. После того, как лодка опрокинулась и утонула сотрудники местных экстренных служб и полицейские организовали спасательную операцию в ходе которой спасли 64 человек и семь тел погибших.

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Автор: Александр Люблинский
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