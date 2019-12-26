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10:50   26 Декабря 2019
Весь мир

Экс-министр иностранных дел Австрии рассказала о «трещинах в НАТО»

Экс-министр иностранных дел Австрии рассказала о «трещинах в НАТО»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в НАТО «очень много трещин», которые только углубляются. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 26 декабря.

Кнайсль подчеркнула, что незадолго до начала войны в Ираке Североатлантический альянс был готов взорваться.

«В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции», — подчеркнула экс-министр.

Кнайсль напомнила, что альянсы соответствуют интересам определенной эпохи, и когда последние отпадают, то ставится вопрос о необходимости такой организации.

Также она прокомментировала слова французского лидер Эммануэля Макрона про «смерть мозга НАТО». По слова экс-главы МИД, смерть мозга — это еще хуже, чем просто смерть.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и России

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Автор: Арсений Аскольский
#нато #кнайсль

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