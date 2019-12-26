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10:35   26 Декабря 2019
Россия

Автомобили можно будет регистрировать в автосалонах со следующего года

Автомобили можно будет регистрировать в автосалонах со следующего года

Кабмин принимает новые правила государственной регистрации автомобилей. С 2020 года появится возможность сделать это в том числе через автосалоны, говорится на официальном сайте кабмина. Подобные правила вводятся для того, чтобы максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.

«Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое», — заявили в правительстве.

На территории страны, в соответствии с постановлением, установлен единый порядок государственной регистрации автомобилей, в том числе условия и порядок присвоения транспортному средству регистрационного номера и осмотр автомобиля должностным лицом. Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.

Согласно документу, регистрация транспортного средства может быть проведена в любом регистрационном подразделении вне зависимости от места регистрации юридического лица или гражданина. Одним из таких мест теперь могут быть автосалоны, которые включены в соответствующий реестр. В случае, если собственнику меньше 16 лет, машина должна регистрироваться на одного из родителей.

Регистрационный номер автомобиля по-прежнему можно сохранить за собой при смене автомобиля. Номер автомобиля присваивается в соответствии с кодом региона места регистрации владельца машины.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #автомобиль #регистрация #кабмин

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