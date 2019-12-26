Эксперт рассказал, как правильно заряжать мобильный телефон
Срок службы мобильного телефона может сократиться, если оставлять его заряжаться на всю ночь регулярно. Об этом заявил директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте, сообщает в четверг, 26 декабря, Business Insider.
Эксперт заявил, что нельзя заряжать телефон после того, как индикатор батареи показа 100% заряд.
«Если вы намерены зарядить свой телефон до 100% и оставить его на 100% — просто продолжая заряжать и заряжая в течение ночи — это будет иметь негативное влияние на срок службы», — уточнил он.
По мнению Шульте, чтобы сохранить ресурс батареи, следует заряжать смартфон до 30 или 50%.
Ранее в Роскачестве отметили, что ни один человек не застрахован от покупки гаджета с бракованной батареей. Чтобы избежать взрыва и возгорания, эксперты рекомендовали пользоваться фирменным зарядным устройством или сертифицированными производителями блоками. Кроме этого, нужно следить, чтобы устройство не перегревалось.