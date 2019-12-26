Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал решения ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днем. Он заявил, что «работать надо больше».

Фадеев напомнил, что в советское время выходным днем было только 1 января, «и ничего, работали». Теперь же россияне отдыхают до 9 января.

«Я консерватор. Думаю, что работать надо больше», — заявил Фадеев.

Глава СПЧ убежден, что увеличивать количество выходных в стране неправильно. Россия должна двигаться в сторону экономического роста и увеличения доходов, а не в сторону каникул.

Ранее главы 15 российских регионов сделали 31 декабря выходным днем.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесла думская фракция ЛДПР, аргументировав тем, что в этот день сотрудники не выполняют свои рабочие обязанности в полной мере, готовясь к встрече Нового года. Документ не получил поддержки у парламентского большинства.

При этом глава Минтруда Максим Топилин заявил, что Кабмин принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас сделать 31 декабря выходным невозможно.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день