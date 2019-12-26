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10:17   26 Декабря 2019
Россия

Москва предложила Вашингтону возобновить переговоры по ДСНВ

Москва предложила Вашингтону возобновить переговоры по ДСНВ

Москва официально предложила Вашингтону возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Интерфакс. 

«Мы по закрытой линии, по дипломатическим каналам официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй, которая предусматривает это в самом договоре, — вопроса продления», — цитирует агентство слова замглавы МИД России.

Он подчеркнул, что на данный момент с американской стороны ответа еще не было. 

Ранее Рябков заявил, что Россия готова обсуждать с США возможность включения в будущий договор об СНВ систем «Кинжал» и «Посейдон».

Госдепартамент в начале декабря допустил продление Вашингтоном ДСНВ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир

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