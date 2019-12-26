Москва предложила Вашингтону возобновить переговоры по ДСНВ

Москва официально предложила Вашингтону возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

«Мы по закрытой линии, по дипломатическим каналам официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй, которая предусматривает это в самом договоре, — вопроса продления», — цитирует агентство слова замглавы МИД России.

Он подчеркнул, что на данный момент с американской стороны ответа еще не было.

Ранее Рябков заявил, что Россия готова обсуждать с США возможность включения в будущий договор об СНВ систем «Кинжал» и «Посейдон».

Госдепартамент в начале декабря допустил продление Вашингтоном ДСНВ.