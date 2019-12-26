Курсант Московского университета МВД задержал в московском метро женщину, нанесшую удар ножом другой пассажирке. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представительства министерства Ирину Волк.

По словам Волк, курсант Московского университета МВД России имени Кикотя Евгений Волков увидел, как женщина нанесла удар ножом другой женщине и попыталась скрыться. Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая».

«Курсант бросился за злоумышленницей и задержал её», — цитирует агентство слова собеседницы.

Известно, что пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.