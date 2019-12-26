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9:52   26 Декабря 2019
Россия

Курсант вуза МВД задержал в метро Москвы женщину после поножовщины

Курсант вуза МВД задержал в метро Москвы женщину после поножовщины

Курсант Московского университета МВД задержал в московском метро женщину, нанесшую удар ножом другой пассажирке. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представительства министерства Ирину Волк. 

По словам Волк, курсант Московского университета МВД России имени Кикотя Евгений Волков увидел, как женщина нанесла удар ножом другой женщине и попыталась скрыться. Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая». 

«Курсант бросился за злоумышленницей и задержал её», — цитирует агентство слова собеседницы. 

Известно, что пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #общество #курсанты

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