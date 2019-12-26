Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Масштабные поставки Су-57 для армии начнутся в 2020 году

Масштабные поставки Су-57 для армии начнутся в 2020 году

 Власти Петропавловска-Камчатского восстанавливают ледовый городок после сильного ветра

Власти Петропавловска-Камчатского восстанавливают ледовый городок после сильного ветра
В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

 Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии

Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии
Австрия видит выгоду в «Северном потоке - 2», заявил российский посол

Австрия видит выгоду в «Северном потоке - 2», заявил российский посол

 Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван

Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван
Масштабные поставки Су-57 для армии начнутся в 2020 году

Масштабные поставки Су-57 для армии начнутся в 2020 году

 Власти Петропавловска-Камчатского восстанавливают ледовый городок после сильного ветра

Власти Петропавловска-Камчатского восстанавливают ледовый городок после сильного ветра
В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

В заброшенной Припяти впервые после аварии на ЧАЭС появилась новогодняя елка

 Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии

Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии
Австрия видит выгоду в «Северном потоке - 2», заявил российский посол

Австрия видит выгоду в «Северном потоке - 2», заявил российский посол

 Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван

Семь нелегальных мигрантов утонули в Турции на озере Ван
10:39   26 Декабря 2019
Россия

Первый поезд из Москвы, прошедший по Крымскому мосту, прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы, прошедший по Крымскому мосту, прибыл в Симферополь

Жители Крыма встретили первый поезд из Москвы, прибывший на полуостров с материковой части России по Крымскому мосту.

На железнодорожном вокзале Симферополя, поезд, который 33 часа назад, а также группа официальных лиц, в том числе премьер-министр ре публики Крым Юрий Гоцанюк и глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и без всякого преувеличения эпохальное событие», — заявил Константинов журналистам.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение с полуостровом Крым по новому мосту через Керченский пролив было открыто в понедельник, 23 декабря, при участии президента России Владимира Путина.

В среду 25 декабря в Симферополь прибыл самый первый пассажирский поезд – их Санкт-Петербурга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #крым #поезд #общество #мост #симферополь #крымский мост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...