Первый поезд из Москвы, прошедший по Крымскому мосту, прибыл в Симферополь
Жители Крыма встретили первый поезд из Москвы, прибывший на полуостров с материковой части России по Крымскому мосту.
На железнодорожном вокзале Симферополя, поезд, который 33 часа назад, а также группа официальных лиц, в том числе премьер-министр ре публики Крым Юрий Гоцанюк и глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и без всякого преувеличения эпохальное событие», — заявил Константинов журналистам.
Напомним, прямое железнодорожное сообщение с полуостровом Крым по новому мосту через Керченский пролив было открыто в понедельник, 23 декабря, при участии президента России Владимира Путина.
В среду 25 декабря в Симферополь прибыл самый первый пассажирский поезд – их Санкт-Петербурга.