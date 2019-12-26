Мальчик в Приморье случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

СК возбудил дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительной информации, случайно выстрелил из ружья другой ребенок. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает региональное СУСК РФ.

По данным ведомства, тело четырехлетнего ребенка с огнестрельным оружием в брюшной полости было найдено 25 декабря в квартире в одном из районов Приморского края.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смети по неосторожности.

«По предварительным данным, ружье было оставлено без присмотра отцом. В отсутствие взрослых оружие взял руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка», — сказано в сообщении.

Известно, что охотничье ружье изъято. На данный момент допрашиваются свидетели. Кроме этого, следствие даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия.