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9:10   26 Декабря 2019
Россия

ФАС предсказала рост тарифов ЖКХ в 2020 году

ФАС предсказала рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Цены на ЖКХ в РФ вырастут в среднем на 4% с 1 июля следующего года. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщают «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу. 

Наибольший рост цен ожидается в Чечне, где тарифы вырастут на 6,5%. Самый низкий индекс будет у Ненецкого автономного округа, он составил 2,4%. Москвичи увидят подорожание тарифов на 5%, а жители Петербурга — на 3,8%. 

По словам директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, индексы, которые устанавливаются для субъектов России, зависят от нужд регионов, пояснила она. 

Согласно распоряжению правительства индексация будет произведена во втором полугодии. В 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа. Ее проводили в январе и июле. 

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что за счет изменений в российских законах "вакханалия" вокруг тарифов ЖКХ закончилась. В перспективе тарифы перестанут расти и будут снижаться. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жкх #политика #тарифы #общество #тарифы жкх

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