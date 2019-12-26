Гололедица, небольшие осадки и облачная погода с очагами тумана утром и вечером ожидают жителей Москвы в четверг. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«В Москве удерживается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах Москвы и области возможна гололедица, особенно в утренние и вечерние часы. Также утром и вечером местами очаги тумана», — цитирует агентство слова Леуса.

Температура воздуха в Москве днем составит от нуля по плюс двух градусов, по области — от минус двух до плюс трех градусов.

По словам метеоролога, ожидается юго-восточный слабый ветер, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 744 миллиметров ртутного столба.