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8:37   26 Декабря 2019
Россия

Облачная погода с туманами ожидается в Москве в четверг

Облачная погода с туманами ожидается в Москве в четверг

Гололедица, небольшие осадки и облачная погода с очагами тумана утром и вечером ожидают жителей Москвы в четверг. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости. 

«В Москве удерживается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах Москвы и области возможна гололедица, особенно в утренние и вечерние часы. Также утром и вечером местами очаги тумана», — цитирует агентство слова Леуса.

Температура воздуха в Москве днем составит от нуля по плюс двух градусов, по области — от минус двух до плюс трех градусов. 

По словам метеоролога, ожидается юго-восточный слабый ветер, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 744 миллиметров ртутного столба. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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