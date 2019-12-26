Титов отметил интерес Путина к изучению виноделия в РФ

Российский лидер Владимир Путин внимательно относится к изучению различных вопросов, в том числе к виноделию. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Титов, начиная с 2006 года, на протяжении шести лет занимался развитием бренда «Абрау-Дюрсо», а также популяризацией шампанского российского производства.

По его словам, Путин был на производстве в Абрау-Дюрсо в 2004 и 2013 годах. В ходе экскурсии президенту выдали книжечку-словарь, где были написаны термины в области виноделия.

«<…> Ремюаж – когда бутылки с готовым вином устанавливают горлышком вниз в специальные станки — пюпитры. Дегоржаж – извлечение дрожжевого осадка из бутылки на финальной стадии. И прочие красивые французские слова. Такая книжечка досталась и ему», — сказал он.

Через некоторое время Титов и Путин встретились на одном из рабочих совещаний. Российский лидер подошел к Титову, достал из кармана книжечку и добавил, что изучает ее.

«Конечно, это говорит о том, что он очень внимательно подходит к изучению вопросов», — считает собеседник агентства.

РИА Новости запустило проект, который посвящен 20-летию Путина во главе России. Журналисты агентства в рамках проекта общаются с политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые долго знают президента РФ.