Анкара направила новую партию террористов в Ливию, чтобы поддержать боевиков из так называемого Правительства национального согласия. По данным ресурса FlightRadar, из Стамбула в Триполи перелетели два самолета с боевиками и военными инструкторами.

Так, 25 декабря Airbus A330-202 совершил два рейса из турецкого Стамбула в столицу Ливии Триполи. На борту находились военные инструкторы и боевики из Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Немногим ранее появились данные о том, что Турция направила в Ливию порядка 200 террористов. Ночью 25 декабря боевики прибыли из Стамбула в Триполи. Все, кого этой ночь перебросили могли быть бежавшими из Сирии экстремистами, по информации khalediskef в Twitter.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин убежден, что Анкара продолжает поддерживать ПНС Ливии из-за того, что хочет почувствовать себя весомым игроком на политической арене.

«Турция не скрывает, что поддерживает ПНС Ливии. Анкара говорит об этом открыто. Поэтому, что касается пассажирских перевозок, это могут быть и военные инструкторы, и советники, и боевики», — предположил Рожин.

Рожин также убежден, что Турция разработала общеполитический план, частью которого являются соответствующие действия в Ливии. По его мнению, Анкара готова на все, чтобы утвердиться в регионе, даже поставлять боевиков в Ливию.

Напомним, что очищением ливийских территорий от террористических бандформирований занимается Ливийская Национальная Армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Большая часть Ливии уже освобождена от террористов, благодаря антитеррористической операции ЛНА «Аль-Карама».