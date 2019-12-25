Сбежавших из колонии-поселения разыскивают на Ставрополье

На Ставрополье разыскивают двух заключенных, которые сбежали из колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСИН.

«УФСИН России по Ставропольскому краю разыскивает лиц, покинувших участок колонии-поселения, расположенный в ИК-6», — говорится в сообщении.

При проведении вечерней проверки сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили отсутствие двух осужденных: Александра Михайлина и Залима Чернова. Были организованы поиски, однако найти сбежавших заключенных пока не удалось.

УФСИН сообщает, что оба осужденных были переведены в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда.