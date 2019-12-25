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Сбежавших из колонии-поселения разыскивают на Ставрополье

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22:49   25 Декабря 2019
Россия

Сбежавших из колонии-поселения разыскивают на Ставрополье

Сбежавших из колонии-поселения разыскивают на Ставрополье

На Ставрополье разыскивают двух заключенных, которые сбежали из колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСИН.

«УФСИН России по Ставропольскому краю разыскивает лиц, покинувших участок колонии-поселения, расположенный в ИК-6», — говорится в сообщении.

При проведении вечерней проверки сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили отсутствие двух осужденных: Александра Михайлина и Залима Чернова. Были организованы поиски, однако найти сбежавших заключенных пока не удалось.

УФСИН сообщает, что оба осужденных были переведены в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда.

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Автор: Роман Самойлов
#заключенные #ставрополье #побег из тюрьмы

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