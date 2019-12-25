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23:33   25 Декабря 2019
Политика

Захарова осудила поведение генсека ООН в ситуации отказа россиянам в американских визах

Захарова осудила поведение генсека ООН в ситуации отказа россиянам в американских визах

МИД России считает произошедшее в сентябре возмутительным саботажем. Кремль также считает, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш совершил попустительство по отношению к действиям Соединенных Штатов.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что американская сторона продолжает отказывать в визах дипломатам из России. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД в среду, 25 декабря.

Захарова обратилась к сентябрьским событиям, когда Штаты не впустили в страну нескольких российских дипломатов, которые должны были принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. По мнению дипломата, Антонио Гутерриш просто игнорирует нарушения устава организации, которые совершают США.

«Речь на этот раз идет о проблемах, с которыми сталкиваются представители Министерства обороны Российской Федерации. Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год», — объяснила Захарова.

Представитель МИД России также обратила внимание на то, что есть случаи, когда дипломатам не продлевают визы, из-за этого они вынуждены разрывать контракт и возвращаться в Россию. Она уверена, что таким поведением американская сторона использует имеющийся у нее «административный ресурс».

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #оон

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