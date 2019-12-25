Tesla Cybertruck «по-русски» выставили на продажу в Подмосковье

Самодельный автомобиль, напоминающий Tesla Cybertruck, выставили на продажу механики из Подмосковья. Объявления было опубликовано на сайте Auto.ru.

Копия известного электромобиля была создана на базе ВАЗ-2109. Чтобы воссоздать корпус Tesla Cybertruck создатели использовали металлические листы. На обшивку ВАЗа подобным способом было потрачено 80 тысяч рублей. Видео с демонстрацией автомобиля появилось на YouTube несколько дней назад.

В объявлении указано, что цена за такой автомобиль составляет 666666 рублей. Создатели утверждают, что машина полностью «на ходу» и со всеми соответствующими «документами», но, на всякий случай, просят возить с собой болгарку.

«Футуристичные формы и заниженная подвеска приковывают взгляды окружающих», — говорится в объявлении.

По словам создателей, обзор в машине отличный, даже несмотря на то, что тонировка составляет 95%.