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22:30   25 Декабря 2019
Россия

Из бара в Москве эвакуировали около 50 человек из-за тления в вентиляции

Из бара в Москве эвакуировали около 50 человек из-за тления в вентиляции

Из бара-кафе на юге Москвы эвакуировали около 50 человек и сотрудников заведения из-за тления в вентиляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Тление жировых отложений в вентиляционном коробке произошло в баре-кафе, расположенном на улице Шухова, дом 58. В целях безопасности до прибытия сотрудников оперативных служб эвакуированы около 50 сотрудников и посетителей», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России подтвердили информацию об эвакуации. По сообщения пресс-службы, в вентиляции произошло тление жировых отложений без последующего возгорания. В настоящее время тление ликвидировано.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #мчс #эвакуация #бар #тление

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