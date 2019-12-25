Шойгу пообещал построить еще 22 военных госпиталя до 2025 года

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2025 году ведомство построит еще 22 военных госпиталя, включая медицинские учреждения в удаленных регионах.

«Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», — заявил Шойгу.

Министр обратил внимание, что госпитали будут обслуживать военнослужащих и их семьи, а также военных пенсионеров.

Ранее стало известно, что в 2020 году начнут строить новое здание для новосибирского военного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), который в четверг отмечает столетний юбилей.