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22:31   25 Декабря 2019
Россия

Шойгу пообещал построить еще 22 военных госпиталя до 2025 года

Шойгу пообещал построить еще 22 военных госпиталя до 2025 года

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2025 году ведомство построит еще 22 военных госпиталя, включая медицинские учреждения в удаленных регионах.

«Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», — заявил Шойгу.

Министр обратил внимание, что госпитали будут обслуживать военнослужащих и их семьи, а также военных пенсионеров.

Ранее стало известно, что в 2020 году начнут строить новое здание для новосибирского военного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), который в четверг отмечает столетний юбилей.

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Автор: Алина Бранцевич
#шойгу #минобороны рф #госпитали

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