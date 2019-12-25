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22:08   25 Декабря 2019
Россия

Ко Дню Победы Минобороны РФ запустит шесть агитпоездов

Ко Дню Победы Минобороны РФ запустит шесть агитпоездов

Минобороны РФ увеличит число агитпоездов, которые запустят ко Дню Победы, с пяти до шести. Глава Министерства Сергей Шойгу заявил, что один из поездов будет добираться до Калининграда на пароме.

«У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда «Эшелон Победы». Но, уверен, решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты», — отметил Шойгу.

По словам главы ведомства, один из возможных вариантов доставить поезд в Калининград – перевозка на пароме. В настоящее время действует всего один железнодорожный паром из Усть-Луги в Ленобласти в Калининград.

Шойгу добавил, что на поездах памяти будут выставляться техника и всевозможные музейные экспозиции.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #шойгу #калининград #поезда #день победы

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